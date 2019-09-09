Hilal Kaplan 'Susamam' şarkısına çattı! Hükümete diss atmak kolay

Kısa sürede bir hayli ses getiren 'Susamam' rap şarkısını eleştiren Hilal Kaplan, "Velhasıl, 'susamam' diye başlayan yolun sonu, kimin kimleri nasıl susturduğunu göstermesi açısından hayırlı bitti. Hükümete diss atmak kolay; esas çevrenizdeki gezegene, baskısına direnin de alkışlayalım" ifadelerini kullandı.

'Kim susturmuş, anladınız mı?' başlığıyla yayınlanan yazısında Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "İşin ironik kısmı, 'susamam' diye çıktıkları yolda, esas susturulanların kendileri olması oldu" diye yazdı.

Şarkıyla ilgili düşüncelerine de yer veren Kaplan, "bol bol parmak sallamaktan öte gitmeyen içi boş argümanlarla olacak iş değil bu." diye eleştirdi.

"Arkadaşların muhalif olma arzusunu anlıyorum"

Nerde anti-kolonyalizm bu muhalif şarkıda; emperyalizmin en büyük deneme tahtası olan kıtadan bahsederken özne -umalım ki farkında olmadan- böylesine gizlenir mi? Şimdi ben bu şarkıya sığ demeyeyim de ne diyeyim? Rap, muhalif olmayı gerektirir. O yüzden bu arkadaşların muhalif olma arzusunu anlıyorum. Ama bol bol parmak sallamaktan öte gitmeyen içi boş argümanlarla olacak iş değil bu.

"Esas susturulanlar kendileri oldu"

"İşin ironik kısmı, 'susamam' diye çıktıkları yolda, esas susturulanların kendileri olması oldu" diyen Kaplan, söz konusu şarkıda yer alan isimlerden rapçi Miraç'ın şarkının yayınlanmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımlarına yer verdi. Rapçi Miraç'ın paylaşımında HDP karşıtı bir tutum almasını ve bir süre sonra paylaşımını kaldırmasını hatırlatan Kaplan, "Miraç, içinde bulunduğu çevrede, fikir özgürlüğünün terör örgütlerini rahatsız etmemek sınırında bittiğini sanırım yeni anladı" ifadelerini kullandı.

"Hükümete diss atmak kolay"

Velhasıl, 'susamam' diye başlayan yolun sonu, kimin kimleri nasıl susturduğunu göstermesi açısından hayırlı bitti. Hükümete diss atmak kolay; esas çevrenizdeki gezegene baskısına direnin de alkışlayalım.

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