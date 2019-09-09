HABER /  GÜNCEL

Burdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. 

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Gölhisar- Burdur yolunun Cengiz Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Taner Akyol'un (20) kullandığı 15 HN 708 plakalı otomobil, Mustafa Özyalçın (48) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletli Mustafa Özyalçın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

4 kişi de yaralandı

Sürücü Taner Akyol ile otomobilde bulunan Yasin Akyol (15), Halit (19) ve Kemal Demir (17) yaralandı. Kaza sırasında motosiklet sürücüsü Mustafa Özyalçın'ın başında kask olup, olmadığı belirtilmedi. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İlgili Haberler
İstanbul makam arabaları sergisi! İsraf mı şov mu vatandaşın görüşü
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul polisi okul servislerinde denetim yaptı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erzurum'da katliam gibi kaza! 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Abdurrahman Dilipak'tan tartışılacak yazı: Sahi kimin rengine boyuyorlar bizi
İbrahim Tatlıses'ten Erdoğan'la ilgili ses getirecek açıklamalar: Daha ne yapsın
Ali Hatum evinde ölü bulundu! Hizbullah - İsrail gerilimi kapıda!
Akşam gazetesinin Ekrem İmamoğlu'na israf yanıtı 9 milyonluk indirimli ihale
Egemen Bağış'ın eşinden bomba açıklamalar: Söylersem yer yerinden oynar
ÖNCEKİ HABERLER
Aşure günü mesajları kısa resimli yeni aşure günü sözleri
Adıyaman'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomotiv ihracatında yüzleri güldüren gelişme! Rekor artış gerçekleşti
2022 maaşları eylül ayı ödemesi ne zaman yapılır kaçında?
65 yaş maaşı ödemesi eylül ayında ne zaman verilecek?
Fatma Uyanık Vahap Varlı davasında sapkın cinsel ilişki görüntüleri çıktı
Yorumlar