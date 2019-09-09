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CHP’de Whatsapp buluşması! Ortak çalışmalar için grup kuruldu

CHP'li 11 belediye ortak çalışmalarına hız katmak için Whatsapp grubu kurdu.

Haziran seçimlerinin ardından İstanbul ve Ankara’yla birlikte birçok büyükşehir belediyesini kazanan CHP’de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bundan böyle her ay bir araya gelecekleri öğrenilen ve aralarında Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile Tunç Soyer’in de olduğu 11 belediye başkanı ortak projeleri hızlandırmak için Whatsapp grubu kurdu.

Yalnızca başkanların yer aldığı bu grup üzerinden her türlü konuda anlık haberleşme sağlanabilecek.

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