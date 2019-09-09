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Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Türkiye'deki tüm öğrencilere zeka taraması

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin yetenek ve becerilerinin tespiti çalışmaları kapsamında 800 bin kadar öğrencinin zekâ taramasının yapıldığını belirtti. 2-3 yıl içerisinde bütün Türkiye’deki taramayı bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Bakan Ziya Selçuk bugün başlayacak eğitim öğretim yılında çocukların her türlü ilgi ve yeteneklerinin belirlenmesi için e-rehberlik sisteminin kurulduğunu, pilot uygulamanın yapıldığını ve bu eğitim-öğretim yılında e-rehberlik çalışmasına başlanacağını duyurdu. Bunun da lansmanı yapılacağını belirtti.

E-rehberlik sistemi ile tüm çocukların her türlü sosyal, duygusal, bilişsel becerilerine ilişkin kayıtların ilkokul birinci sınıfta itibaren tutulacağını söyleyen Selçuk, sistemle ilgili şu bilgileri verdi:

2-3 yıl içerisinde bütün Türkiye’deki tarama bitecek

"ASİS dediğimiz yerli zekâ ölçeğiyle ve başka tarama testleriyle bunu yaptık ve önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde bütün Türkiye’deki taramayı bitireceğiz. Bu anlamda sadece bizim bir zekâ taraması olarak değil ama rehber öğretmenlerimiz marifetiyle çocuklarımızın her türlü ilgi ve yeteneklerinin belirlenmesi için e-rehberlik sistemini kurduk, pilotu yapıldı, bu eğitim-öğretim yılında e-rehberlik çalışması başlayacak, bunun da lansmanı yapılacak ve ilk kez bu sene başlayacak.

'bütün çocuklarımıza veriye dayalı rehberlik yapabilme fırsatımız olacak'

Çocuk hangi okula, hangi şehre giderse gitsin, bu çocuğu tanımak için oradaki öğretmen kendisi yeniden, sıfırdan uğraşmayacak. E-rehberlik kaydına bakacak çocuğun, çocuğun becerileri, yatkınlıkları neymiş, ilgi alanı neymiş, hangi başarıları var, hangi ürünleri sergilemiş, bu çocukla ilgili sosyal, duygusal özellikler nelermiş, bunların hepsini orada görme imkanı olacak. Velilerin, öğretmenlerin de görme imkanı bulunuyor. Dolayısıyla bütün çocuklarımızı artık lise sona kadar bu şekilde bir izleme, değerlendirme, çocukları yönlendirmek için kanıta dayalı, veriye dayalı bir sistem üzerinden rehberlik yapabilme fırsatımız olacak."

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