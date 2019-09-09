Ersun Yanal Mehmet Ekici'nin biletini kesti: Kendine takım bul

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, kadroda düşünmediği Mehmet Ekici'ye kendisine kulüp bulmasını istedi.

Fenerbahçe teknik heyetinin kadro planlamasında yer vermediği Mehmet Ekici, ara transferi bekliyor. Yaz transfer döneminin son günlerinde kendisine takım bulması söylenen 29 yaşındaki oyuncu, bu kısa süre içinde hedefine ulaşamadı ve takımda kaldı.

Devre arasına kadar hazır halde tutulacak

Mehmet Ekici'nin sarı lacivertliler ile Samandıra’da idmanlara çıkmaya devam edeceği öğrenildi. Ekici’nin kiralık ya da bonservisi ile başka bir takıma gönderilebilmesi için devre arasına kadar oynamaya hazır halde tutulması hedefleniyor.





Kupa maçlarında forma giyecek

Deneyimli oyuncuya Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da şans tanınması bekleniyor. Geçen sezon 21 lig maçında sarı lacivertli formayla 3 gol atan tecrübeli futbolcu, bu sezon resmi maçlarda şans bulamadı.