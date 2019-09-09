Egemen Bağış'ın eşinden bomba açıklamalar: Söylersem yer yerinden oynar

Prag'a Büyükelçi olarak atanan AB Eski Bakanı Egemen Bağış'ın eşi Beyhan Bağış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Eşiyle bir fotoğraf paylaşan Beyhan Bağış, "Söyleyecek çok söz var ama bir kerede söylersem yer yerinden oynar... Peyderpey gelecek merak etmeyin, çok doldum, çok yoruldum artık, insanlardan, insancıklardan... Kullanandan, kullandırtandan çok yoruldum... En çok da kendime kızdım... Naif olmanın bile sınırı olmalı... Ama neyse, iyi ki varsın bir tanem, daha evvel de yazdım ya hayatın önsözündeyiz..." ifadelerini kullandı.

"Söylersem yer yerinden oynar"

Sosyal medyada gündem yaratan paylaşımda Beyhan Bağış'ın "Söylersem yer yerinden oynar" şeklindeki ifadeleri çarpıcı.

İşte Beyhan Bağış'ın paylaşımı: