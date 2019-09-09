İstanbul makam arabaları sergisi! İsraf mı şov mu vatandaşın görüşü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı Miting Alanı'nda sergilediği araçlar olay oldu. Konu ile ilgili İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ''Bu daha başlangıç!'' derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere; MHP Lideri Devlet Bahçeli de İmamoğlu'nun show yaptığı görüşünde. Peki sokaktaki vatandaş ne diyor? Gökhan Erek sokaktaki vatandaşa sordu...