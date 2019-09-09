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Hande Kazanova yeni burç yorumları 9-15 Eylül haftasında kimler şanslı

Merhaba ikizler, akprep, kova, aslan, terazi, yay, başak, balık, koç, yengeç ve boğa burcu sakinleri... Hande Kazanova ile astroloji artık İnternethaber'de yayınlanıyor. Haftalık ve aylık burç yorumları ile Hande Kazanova ve Şeyda Odabaşı her hafta karşınızda.

9-15 Eylül haftasının burç yorumlarını Hande Kazanova ile Şeyda Odabaşı'nın sohbet programından izleyebilirsiniz. Bu hafta sizlere neler bekliyor, en şanslı burç hangisi, nelere dikkat etmelisiniz, yıldızınız size neler sunuyor? Hepsi ve daha fazlası Hande Kazanova ile burç söyleşisinde. 

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