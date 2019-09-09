İstanbul polisi okul servislerinde denetim yaptı

2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminin başlamasıyla okul taşıtları da trafikteki yerlerini aldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda okul servislerine yönelik uygulama yaptı.