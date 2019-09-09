Akşam gazetesinin Ekrem İmamoğlu'na israf yanıtı 9 milyonluk indirimli ihale

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "israf" gerekçesiyle Yenikapı'da sergilettiği araçlar tartışma konusu olurken, Akşam gazetesi Beylikdüzü'nde İmamoğlu'nun yerine gelen CHP'li başkanın 9 milyon TL tasarruf sağladığı ihaleyi manşetten verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ihtiyaç fazlası ve israf diyerek sergilettiği araçlar kamuoyunu ikiye böldü. Kimileri "şov" derken, kimileri de destek verdi.

Hükümete yakın Akşam gazetesi ise "israf" iddiasına manşetten dikkat çeken bir haberi okurlarıyla paylaşarak katıldı. İmamoğlu'ndan sonra 31 Mart seçimlerini kazanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık dönemindeki kültür ve organizasyon faaliyetleri ihalesini gündeme getirdi.

"Bak, israf böyle önlenir" başlıklı haberde "İmamoğlu’nun 14 milyon TL’ye İBB Kültür A.Ş’nin başına atadığı Serdal Taşkın’ın şirketine verdiği ihaleyi, halefi Mehmet Murat Çalık bu yıl 5 milyon TL’ye bitirdi." denildi.

İhaleye katılan firma sayısı arttı

İmamoğlu tarafından Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Kültür A.Ş.’nin başına getirtilen Serdal Taşkın’ın şirketine verilen 14 milyon TL’lik ihaleye tek firma katıldına ve rekabet koşulları oluşmadığı savunulan haberde Çalık döneminde yapılan ihaleye ise 4 firmanın katıldığı ve bu nedenle 2 milyon 200 bin TL’lik bir ücret kırımı yapıldığı belirtildi.

İmamoğlu dönemindeki ihale

Çalık dönemindeki ihale