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Erzurum'da katliam gibi kaza! 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Erzurum'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, 5 metre yüksekliğindeki menfez duvarına çarptı. Kazada, 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Erzurum- Tortum Karayolu'nun Karagöbek Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi.

Erzurum'dan Tortum'a giden Umut Yasak'ın kullandığı 08 YD 488 plakalı hafif ticari araç, bir anda kontrolden çıkarak, 5 metre yüksekliğindeki menfez duvarına çarptı. Kazada sürücü Umut Yasak, eşi Birgül Yasak ile beraberlerinde bulunan Nurgül Öztürk ve çocukları Salih Öztürk (8) ve Elif Öztürk (7) yaşamını yitirdi.

Duvara çarpan aracın görüntüsü

Morga kaldırıldılar

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 5 kişinin cansız bedenleri, Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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