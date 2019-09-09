Abdurrahman Dilipak'tan tartışılacak yazı: Sahi kimin rengine boyuyorlar bizi

YENİ Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşe yazısında 'vatan' kavramına değinerek müslüman gençlere ağır eleştirilerde bulundu.

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, 'Kan ve toprak' başlıklı bugünkü yazısında"'Vatan' dediğiniz şey sadece 'toprak' mı! Siz vatanınızdan bir karış toprak bile vermezsiniz değil mi! Paketlenmiş içme sularınızın %80’i yabancı firmaların elinde" ifadelerini kullanarak vatanın zihnen işgal edildiğini şu cümlelerle vurguladı:

"Tabelalarınız işgal edilmişti. Mideniz, zihniniz. Ailenize, Mabedinize, çocuklarınıza el atmışlar. O kıyafetler kimin! Çocuklarınız kime benzemeye çalışıyor. Yırtık pantollular, mini şortlular..

'Çağdaş' olacaktık. 'Batılı'laştırılacaktık.

Bizim zamanımızda bir 'İspanyol paça' modası vardı. Sonra 'Favori' çıktı. Öncesinde Alabros vardı. Bizim gibi Amerikan süttozu ve margarinle beslenmiş, Faşist İtalya’nın 'Kara gömlekliler'inden ilham alınan 'Grized önlük' giyen mektep talebelerinin saç stili 'Alabros'du. Kafa tıraşı ile başladı bu iş ve hâlâ kafamızı tıraşlamaya ütülemeye devam ediyorlar. 'Zeytinyağlı yiyecek, basma da fistan giyecek' hali yoktu gençlerimizin. 'Çağdaş' olacaktık. 'Batılı'laştırılacaktık."

Geçmişte Müslüman erkeklerin açtıkları yoldan yeni neslin devam ettiğini ve bu gidişatın iyi olmadığını vurgulayan Dilipak yazısında şöyle devam etti:

Bizi meğer kimler boyuyormuş! Sahi, kimin rengine boyuyorlar

"Bir baktık bizim Müslüman erkekler bile at kuyruklu, topuz saçtı. Onlar büyüdü, onların açtıkları yoldan çocukları ve torunları yürüyorlar, Tattoo’lu ve Piercing’li, 'Müslüman' gençler. Sahi bizim başörtülü hanımlar, tamam, 'Helal!?' su geçiren ruj, tırnak boyası kullanıyorlar da, en çok hangi markayı kullanıyorlar acaba! Gvency, Gucci, Ester Lauder, Alix Avien, Elizabeth Arden, Loreal Paris, Calvin Clain, Bentley, Agent Provocateur, Hermes Paris, Kenzo, Versace.. Eğer başörtünüz Versace ise parfümünüz de Versace olmalı tabii!?. Ne markalar varmış, ben de yeni öğrendim.. Bizi meğer kimler boyuyormuş! Sahi, kimin rengine boyuyorlar. Kime benzetiyorlar bizi."

Vatanımızdan tek çakıl taşı bile vermeyiz.'

Bunların çok önemli olmadığını vatanın daha önemli olduğunu vurgulayan Dilipak 'vatanımızdan tek çakıl taşı bile vermeyiz.' diyerek,

'Vatan' dediğiniz şeyi sadece toprak parçası olarak anlarsanız, olacağı bu. Bu kadar dar bakınca yeryüzü ölçekli düşünemezsiniz. Hani biz 'yeryüzünde Allah’ın halifesi' idik. Yeryüzü bize mescid kılınmıştı! Yerimizden, yurdumuzdan edildik. Hepimiz can derdine düşürüldük bu Vestfalya aklı ile. Ermeniler, Rumlar, Biz, Kürtler, Süryaniler, hepsi vatan derdinde. Ama hepimiz birbirimize düşman edildik.. Herkes aynı şeyi söyleyerek birbirinin elindekine göz dikmiş durumda. Herkes kendi için istediğini ötekine çok görüyor." dedi.

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