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Avrupa devleri Vedat Muriç'in peşinde! Kosova'da ulusal kahraman ilan edildi

Fenerbahçe ile 3 Süper Lig maçında 2 gol atan Vedat Muriqi, Kosova'nın önceki gün Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği mücadelede Avrupa kulüplerinin yakın markajı altındaydı.

Fenerbahçe'de attığo gollerle ve gösterdiği performansla taraftarın kısa sürede sevgilisi haline gelen Vedat Muriqi, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. 

Fenerbahçe ile 3 Süper Lig maçında 2 gol atan ve performansıyla alkış alan Vedat, Kosova'nın önceki gün Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği mücadelede de bir gol atarak maçın kahramanı oldu.

Avrupa kulüpleri Vedat'ı izliyor
Sabah'ın haberine göre; Çekya zaferinde önemli rol oynayan Vedat'ı Avrupa devleri de takip ettiriyor. Kosovalı golcüyü izlemek için Tottenham, Napoli, Fiorentina ve Lazio'nun Çekya maçına temsilci gönderdiği, bu kulüplerin hazırlanacak gözlemci raporlarına göre oyuncuyla ilgili harekete geçebileceği ifade edildi.

Elden çıkarmak istemiyor
Vedat'ı bu sezon Rizespor'dan 3.5 milyon Euro'ya alan Fenerbahçe, oyuncuyu sezon sonuna kadar elden çıkarmayı düşünmüyor. Yönetimin, çok astronomik bir teklif gelmemesi durumunda Kosovalı golcü ile gelecek yıl da çalışmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

'Eşsiz bir pırlanta'
Çekya maçı sonrası Vedat'a ülkesinden de övgüler yağdı. Kosova basını, "Muriqi eşsiz bir pırlanta gibi ve katkısı her geçen gün artıyor. Ona Zlatan benzetmesi yapılıyor ve o da bunu hak ediyor" ifadelerini kullandı.

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