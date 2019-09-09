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Ünlü yatırımcı Mobius'tan altın tavsiyesi! Fiziki altın tutun

Altın fiyatları bir hayli yükselirken ünlü yatırımcı ve Mobius Capital Partnes'ın kurucusu Mark Mobius, yatırımcılara portföylerinin yüzde 10'unu fiziki altında tutmaları tavsiyesinde bulundu.

Dünya genelinde merkez bankalarının faiz indirdikleri ortamda yatırımcıların gideceği adresin altın olduğunu ifade eden Mobius, "Benim görüşüme göre, para arzının inanılmaz miktarda arttığı ortamda gidilecek yol fiziki altındır" diye konuştu.

Foreks'in aktardığı habere göre CNBC'ye konuşan Mobius, "Tüm merkez bankaları faizleri aşağı çekmeye çalışıyorlar ve sisteme para pompalıyorlar. Sonrasında da sisteme kripto paralar geliyor ve hiç kimse gerçekte ne kadar kripto para olduğunu bilmiyor" ifadelerini de kullandı.

Trump'ın Beyaz Sarayı güçlü bir dolar istemiyor

Özellikle ABD Doları'nın zayıflaması halinde yatırımcılara fiziki altına yönelmeleri tavsiyesinde bulunan Mobius, "Benim görüşüme göre ABD hükümeti, Trump'ın Beyaz Sarayı güçlü bir dolar istemiyor. Kesinlikle doları diğer para birimlerine karşı zayıflatmaya çalışıyorlar. Ancak bu dibe doğru bir yarış. Çünkü onlar doları zayıflatmaya çalıştıklarında, diğer para birimleri de zayıflayacak" dedi.

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