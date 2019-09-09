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Muhammed Şengezer: Geçen sezon yarım kalan işi tamamlamak için her şeyi yapacağız

Demirören Haber Ajansı

Medipol Başakşehir’in genç kalecisi Muhammed Şengezer, “Başakşehir ile geçen sezondan yarım kalan bir işi tamamlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Medipol Başakşehir, milli ara nedeniyle İstanbulspor’la hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrılan Başakşehir’de genç kaleci Muhammed Şengezer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

22 yaşındaki file bekçisi, “Bugün Başakşehir ile ilk maçımı oynadım. Öncelikle Göksel başkana çok teşekkür ederim. Gerçekten beni son dakikaya kadar takımına almak istedi ve aldı. Ben 12 senedir Bursaspor’da oynuyordum. Bu benim ilk transferim. İlk başta tuhaf oldum çünkü ailemden, yuvamdan ayrıldım. Ama her gidişin bir güzelliği vardır. İnşallah bu sene Başakşehir ile geçen sezondan yarım kalan bir işi tamamlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” diye konuştu.

Önlerinde zorlu bir fikstür olduğuna değinen Şengezer, “Bu hazırlık maçı önden bir süreç gibi oldu. Güzel bir hazırlık maçı oldu, 1-0 kazandık. İnşallah önümüzdeki lig maçını kazanıp taraftarımızı ve camiamızı mutlu ederiz” dedi.

“GÜZEL KALPLİ İNSANLAR”
Takımın diğer kalecileri Mert Günok ve Volkan Babacan hakkında da konuşan genç eldiven, “Mert ağabey benim Bursaspor’da da beraber çalıştığım bir ağabeyimdi. Volkan ağabeyi de milli takımlardan tanıyorum. Çok iyi niyetli ve güzel kalpli insanlar. Onlardan tecrübe kazanırsam ne mutlu benim için. Bazı şeyleri başarmak istiyorum, inşallah devamı gelir” ifadelerini kullandı.

“ELİMDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIM”
“Başakşehir’in oyunu benim sevdiğim bir oyun” diyen Muhammed, “Ayağa pas ve geriden oyun kurma oynanıyor. Ben de kendimi ona göre endekslediğim için, Başakşehir’i kendime uygun gördüğüm için seçtim. Onların da beni istemesine de mutlu oldum. Onlar istedi, ben de istedim. Elimden ne geliyorsa son damlasına kadar yapacağım” dedi.

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