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Fatih Terim kalemini kırmıştı Linnes'in yeni adresi belli oldu

Galatasaray'da sözleşmesi 6 aylığına askıya alınan Martin Linnes, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından birisine transfer olacak.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı ve 6 isim kendisine listede yer bulamadı. 

Avrupa kadrosunda yok
Bu listede en dikkat çeken ve tartışılan isim ise Martin Linnes oldu. Sarı kırmızılı takımda yabancı sayısının 15'i bulmasınn ardından lisansının dondurulması beklenen Linnes, Avrupa kadrosuna yazılmasında engel bulunmamasına rağmen listede yer almadı.

Kiralama formülü
27 yaşındaki futbolcunun bu süreyi sadece idman yaparak geçirmesini istemeyen yönetimin, Avrupa’da transfer döneminin sona ermesine rağmen ara formülle bu oyuncuyu başka bir takıma kiralamak için girişimlerde bulunduğu bildirildi.

İki ülkeden birine gidecek
Futbolcunun menajerine bu konuda talimat veren Sarı- Kırmızılılar’ın, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde transfer döneminin devam etmesi sebebiyle oyuncusunu bu 2 ülkeden bir takıma göndermeye sıcak baktığı kaydedildi. Bu gelişmenin ardından Linnes’in temsilcisinin bu 2 ülkenin kulüpleriyle temaslara başladığı ifade edildi. 

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