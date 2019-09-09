Galatasaray'da Falcao'dan sonra James Rodriguez bombası
Kolombiya'nın efsane oyuncularından Ivan Cordoba, "Falcao'ya muhteşem bir karşılama yapıldı. Bence James Rodriguez de Galatasaray'a transfer olmalı" dedi.
Monaco'dan Radamel Falcao'yu bedelsiz olarak kadrosuna katan ve sansasyonel transferle tüm dünyada ses getiren Galatasaray için sürpriz bir yorum geldi.
''James Rodriguez de Galatasaray'a transfer olmalı"
Kolombiya'nın efsane oyuncularından Ivan Cordoba, Galatasaray'ın Falcao transferini yorumladı. Cordoba, "Falcao'ya muhteşem bir karşılama yapıldı. Bence James Rodriguez de Galatasaray'a transfer olmalı" dedi.
Sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor
Kolombiya'nın yıldız oyuncusu James Rodriguez'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Rodriguez, 76 kez milli oldu.
Nabız yoklanacak
Ivan Cordoba'nın bu sözlerinden sonra Galatasaray yönetimi, ara transfer dönemi için Kolombiyalı yıldız için nabız yoklamaya karar verdi.
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