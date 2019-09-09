Sinan Alçın ile kripto paralar üzerine çarpıcı analiz

İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi ve 4ware Araştırma Kurucusu Prof. Dr. Sinan Alçın, kripto paralar üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Küresel yatırımcılar Bitcoin'in başını çektiği kripto paraları güvenli liman olarak görülüyor. Dijital paralar ne kadar güvenli? Bfmedia'da yer alan habere göre; İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi ve 4ware Araştırma Kurucusu Prof. Dr. Sinan Alçın ile birlikte mercek altına alındı.

Uluslararası Veri Kurumu (International Data Corporation‘ın - IDC) araştırmasına göre, blockchain yatırımları önümüzdeki 5 yılda yüzde 60 artacak. Bu artışı nasıl okumalıyız? Türkiye bu artışa hazır mı?

Rapor Türkiye’de Bilgi ve İletişim Teknoloji alanındaki harcamaların 2019 yılında 17,1 milyar dolarlık büyüklüğe erişeceğini öngörüyor. Bu harcamalar içerisinde Blockchain tabanlı sistemlerin payı giderek artıyor. Türkiye’de özellikle son yıllarda kamunun dijitalleşme yönünde gerçekleştirdiği temel alt yapı yatırımları özel kesim açısından da önemli bir pencere açıyor.

Dünya genelinde bir yandan çevrim içi ürün ve hizmetler çeşitlenirken bir yandan da bunlara ulaşım konusunda da ilerlemeler yaşanıyor. Üretilen mallar içerisinde soyut malların (intangible goods) payı artarken, bu mallara erişim konusunda da blockchain tabanlı, güvenli alt yapılar hızla çoğalıyor. Bir yanda devletlerin küresel ticaret üzerindeki “savaşları” korumacı bir görünümü artırırken, devlet kontrolünün ve vergilemenin yerine blockchain tabanlı üretim ve dağıtım ağları ve bu sistemlere dayalı parasal sistemler (kripto paralar) yaygınlaşıyor.

Süreç kaçınılmaz bir ilerleme içerisinde ve bu alandaki yatırım artışı geometrik olarak ilerliyor. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara rağmen başta Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanındaki yatırımlar artmaya devam ediyor.

Son günlerde küresel arenada yatırımcılar Bitcoin'in başını çektiği kripto paraları güvenli liman olarak görüyor. Sizce kripto paralar güvenli liman mı? Bu konudaki görüşleriniz neler?

Öncelikle kripto paralar içerisinde bir tekelleşme eğilimine tanık oluyoruz. Bitcoin toplam kripto paralar içerisindeki yüzde 40’lık pazar payını yüzde 70’e çıkartmış durumda. Bitcoin için bu haliyle kripto paraların doları diyebiliriz. Özellikle ABD-Çin arasında başlayan ticaret gerilimleri ve küresel ticaret ve büyümedeki daralma eğilimi Amerikan dolarının “güvenli liman” algısını sarsıyor. Bu tip türbülans dönemlerinde güvenli liman olarak görülen altın hızlı bir değer artış trendi sergiliyor. Fakat altının “geleneksel güvenli liman” olma özelliğini artık Bitcoin (BTC) ile paylaştığını görüyoruz.

2019 yaz aylarıyla birlikte görünür hale gelen ticaret gerilimi ve küresel risk algısındaki artış altın ile birlikte Bitcoin’e de güvenli liman özelliği kazandırmış görünüyor. Genel olarak kripto paralar ve özelde de BTC, Blockchain alanındaki gelişmelerle alt yapısını güçlendirirken bu alanda oluşan köpüğü de unutmamak lazım. Yani acaba 2019 Ağustos başında 12.000 ABD doları seviyesine erişip ay sonunda 9500 ABD doları seviyesinde tutunan BTC bu değerin ne kadarını güvenli bir değer saklama aracı olmasına ne kadarını spekülasyona borçlu? Görünen o ki, başta BTC olmak üzere kripto paralar henüz spekülasyon karşısında aşırı volatil yatırım araçları olma özelliklerini koruyor. Bu alandaki stabilizasyon blockchain alt yapısındaki gelişmelere bağlı olarak sağlanabilir.

Kripto para yatırımcılarına önerileriniz var mı?

Kripto paraları finansal bir yatırım aracı olarak değerlendiren yatırımcıların blockchain ve kripto para alanındaki teknolojik alt yapıya ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeleri gerekiyor. Toplam kripto para ticaretinin 300 milyar dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu pazardaki yüzde 70’lik hakimiyetiyle BTC aşırı dalgalanma hareketleri içerisinde yer alıyor. Bunun sebebi piyasanın yeteri derinliğe erişmemiş olması ve yatırımcıların alım-satım kararlarını rasyonel temellere oturtamamış olması. Gerek blockchain teknolojisinde yaşanacak ilerlemeler ve gerekse de kripto para pazarındaki derinleşme volatiliteyi azaltacaktır. Kripto paralara kısa vadeli alım-satım ile yatırım gerçekleştirenler için değil ama bu alandaki enstrümanları orta ve uzun vadeli yatırım aracı olarak görenler için BTC dışındaki “güvenli” kripto paraların gelecekte daha iyi getiri sağlayabileceğini söyleyebiliriz.