Alkollü sürücü İstanbul'da polisten kaçtı Tekirdağ'da yakalandı...

İSTANBUL'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan alkollü otomobil sürücü C.K., Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde durdurulmak istendi. Polis, uyarılara rağmen kaçmaya devam eden C.K.'nın kullandığı otomobili lastiklerine ateş ederek durdurabildi.

Alınan bilgiye göre, 34 VP 0435 plakalı otomobilin sürücüsü C.K, Silivri'de denetim noktasında polisin "dur" ikazına uymayıp kaçtı. Durum Çorlu Emniyeti Müdürlüğüne bildirildi.

Uyarılara rağmen yine durmadı

Çorlu'da tedbir alan ekipler, uyarıya rağmen kaçmaya devam eden sürücünün kullandığı otomobili lastiğine ateş ederek durdurdu. Gözaltına alınan sürücü C.K'nin ifadesinde, "bir otobüs firmasında şoförlük yaptığını, alkollü olduğu için polisten kaçtığını" belirttiği öğrenildi.

C.K'nin ehliyetine "alkollü olarak araç kullanmaktan" el konuldu.