Dolar haftaya bakın nasıl başladı! Piyasalar Merkez'in faiz kararına kilitlendi

Dolar/TL yeni haftaya cuma günkü kapanış rakamı olan 5.71 seviyesinden başladı. Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararına kitlenmiş durumda.
Piyasada gözler Merkez Bankası’nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda.
Haftaya yatay seyirle başladı
Dolar ise yeni haftaya yatay seyirden başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 5.70, euro 6.30 seviyesinden güne başladı.
Dolarda son durum
Faiz indirimi beklentisi
Analistler, Merkez’den 300 baz puana kadar bir indirim bekliyor. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın da büyük ihtimalle faiz indirimine gideceği belirtiliyor.
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