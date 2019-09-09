HABER /  EKONOMİ

Dolar haftaya bakın nasıl başladı! Piyasalar Merkez'in faiz kararına kilitlendi

Dolar/TL yeni haftaya cuma günkü kapanış rakamı olan 5.71 seviyesinden başladı. Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararına kitlenmiş durumda.

Piyasada gözler Merkez Bankası’nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda.

Haftaya yatay seyirle başladı

Dolar ise yeni haftaya yatay seyirden başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 5.70, euro 6.30 seviyesinden güne başladı.

Dolarda son durum

Faiz indirimi beklentisi

Analistler, Merkez’den 300 baz puana kadar bir indirim bekliyor. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın da büyük ihtimalle faiz indirimine gideceği belirtiliyor.

Altın kaçtan işlem görüyor?

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 2020'de memur emeklisi ne kadar maaş alacak? İşte en düşük maaş tutarı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Hilal Kaplan 'Susamam' şarkısına çattı! Hükümete diss atmak kolay
Avrupa devleri Vedat Muriç'in peşinde! Kosova'da ulusal kahraman ilan edildi
Erzurum'da katliam gibi kaza! 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Abdurrahman Dilipak'tan tartışılacak yazı: Sahi kimin rengine boyuyorlar bizi
İbrahim Tatlıses'ten Erdoğan'la ilgili ses getirecek açıklamalar: Daha ne yapsın
Ali Hatum evinde ölü bulundu! Hizbullah - İsrail gerilimi kapıda!
ÖNCEKİ HABERLER
Yusuf Yazıcı'dan Beşiktaş'a transfer kıyağı
F-MAX, Rusya’da “Yılın Kamyonu” seçildi
Korkunç rakam! Fransa'da bu yaz aşırı sıcaklardan 1,435 kişi öldü
Sinan Alçın ile kripto paralar üzerine çarpıcı analiz
Alkollü sürücü İstanbul'da polisten kaçtı Tekirdağ'da yakalandı...
Adıyaman'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Yorumlar 1 yorum