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Korkunç rakam! Fransa'da bu yaz aşırı sıcaklardan 1,435 kişi öldü

Fransa'da Haziran ve Temmuz'da görülen sıcak hava dalgasında toplam 1,435 kişinin öldüğü açıklandı. Sağlık Bakanı, Agnes Buzyn, ölenlerin yarısının 75 yaşın üzerinde olduğunu söyledi.

Fransa'da Haziran ve Temmuz'da görülen sıcak hava dalgasında toplam 1,435 kişinin öldüğü açıklandı.

Sağlık Bakanı, Agnes Buzyn, Fransız radyosuna açıklamasında ölenlerin yarısının 75 yaşın üzerinde olduğunu söyledi.

Haziran'da hava sıcaklığı 46 dereceye çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Başkent Paris'te de Temmuz'da hava sıcaklığı 42,6 dereceye ulaşmıştı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre 24 Haziran'la 7 Temmuz arasındaki ilk sıcak hava dalgasında 567 kişi hayatını kaybetti.

21-27 Temmuz arasındaki ikinci dalgada da 868 kişi öldü.

Bakanı Buzyn, ölenlerden 10'unun iş yerlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

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