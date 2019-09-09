Korkunç rakam! Fransa'da bu yaz aşırı sıcaklardan 1,435 kişi öldü

Erzurum'da katliam gibi kaza! 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Abdurrahman Dilipak'tan tartışılacak yazı: Sahi kimin rengine boyuyorlar bizi

İbrahim Tatlıses'ten Erdoğan'la ilgili ses getirecek açıklamalar: Daha ne yapsın