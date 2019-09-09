HABER /  GÜNCEL

Kerbela olayı nedir nasıl oldu Kerbela nerede?

Yaşanmış en trajik olaylardan biri olan Kerbela olayı nedir, Kerbela nerededir ve Kerbela olayı nasıl yaşanmıştır acı hikayesi haberimizde. Kerbela olayı Muharrem ayının 10. gününde yani bugün yaşanan kahreden olaydır.

Kerbela olayı nedir, nerede yaşanmıştır ve Kerbela olayında neler olmuştur sorusu bugün birçok kişi tarafından merak ediliyor. Tarihteki en trajik olaylardan biri olan Kerbela olayı bugün yani Muharrem ayının 10. gününde yaşanmıştır. Peki Kerbela olayı nedir, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin nasıl şehit edilmiştir, Yezid kimdir?

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı", İslam tarihinin siyasi anlamda en önemli kırılma noktalarından biridir. Bu gün "Matem Günü" olarak adlandırılır.

KERBELA OLAYI NEDİR: Kerbela olayı tarihte yaşanmış en trajedik hadiselerden biridir. Kerbela’yı anlamak için Kerbela öncesine bakmak gerekir. Hz. Muhammed’in vefatının ardından halifelik makamı olmuş ve sırayla Hz. Ebubekir, Hz. Ömer , Hz. Osman ve Hz. Ali’ye geçmiştir. Ancak Hz. Ali ile beraber İslam toprakları o zamana kadar ki en yoğun fitneyi görmüştür. İnsanlar Hz. Ali’yi Hz. Osman’ı şehit edenleri bulmamakla suçlamışlar. Muaviye’nin etrafında toplanan bu fikir sahipleri Hz. Ali ile savaşmıştır.

SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar haftaya bakın nasıl başladı! Piyasalar Merkez'in faiz kararına kilitlendi
Hilal Kaplan 'Susamam' şarkısına çattı! Hükümete diss atmak kolay
Avrupa devleri Vedat Muriç'in peşinde! Kosova'da ulusal kahraman ilan edildi
Erzurum'da katliam gibi kaza! 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Abdurrahman Dilipak'tan tartışılacak yazı: Sahi kimin rengine boyuyorlar bizi
İbrahim Tatlıses'ten Erdoğan'la ilgili ses getirecek açıklamalar: Daha ne yapsın
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Terim'den Hamza Hamzaoğlu iddiası sonrası ekibine olay mesaj
Aşure günü namazı nasıl kılınır kaç rekat nasıl niyet edilir?
Yusuf Yazıcı'dan Beşiktaş'a transfer kıyağı
F-MAX, Rusya’da “Yılın Kamyonu” seçildi
Korkunç rakam! Fransa'da bu yaz aşırı sıcaklardan 1,435 kişi öldü
65 yaş maaşı ödemesi eylül ayında ne zaman verilecek?
Yorumlar