Manisa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Demirören Haber Ajansı
MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü, motor kısmından alev alarak yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs ise kullanılmaz hale geldi.
MANİSA'nın Kırkağaç ilçesi Firdanlar mevkisinde meydana gelen olayda; İzmir-İstanbul seferini yapan 34 FS 4802 plakalı Metro Turizme ait yolcu otobüsü, seyir halinde olduğu sırada motor kısmının bilinmeyen nedenle tutuşması sonucu yanmaya başladı.
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Motordan duman yükseldiğini gören şoför, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.
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Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Balıkesir ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, otobüse müdahalede bulundu.
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Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, otobüs ise kullanılmaz hale geldi.
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