GÜNCEL

Bolu'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Anadolu Otoyolu İstanbul yönü Cankurtaran mevkinde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı.

Alınan bilgiye göre, Çorum'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Sabri Ç. idaresindeki 34 FA 7999 plakalı yolcu yolcu otobüsü Cankurtaran mevkinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. 

Otobüsün içerisindeki dumanı fark eden yolcular, durumu otobüsün şoförüne bildirdi. Bunun üzerine şoför otobüsü sağ şeride çekti. Otobüste bulunan yolcular tahliye edildi. Daha sonra 50 yolcunun bulunduğu otobüs alev alev yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara ve Gerede'den gelen itfaiye ve orman ekipleri yanan otobüse müdahale ederek söndürdü.

Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, otobüs tamamen yandı.

Otobüste bulunan yolcular olay yerine gelen başka bir otobüs ile İstanbul'a gönderildi.

Otobüste yolcu olan Mustafa Siviş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Mola için durduğumuz tesisten çıkıldı ve olayın olacağı belliydi. Araçtan duman felan geliyordu. Şoförler kendi aralarında birşeyler yapmaya çalıştılar fakat işe yaramadı. Ondan sonra duman bastırdı otobüsün içerisini. İndiler aşağıya ve otobüsü tahliye etmeye felan başladılar. kimsenin canına birşey gelmedi." diye konuştu.

Otobüsün tesisise girmeden öncede hararet yaptığını iddia eden Siviş, "Olayda bariz bir ihmal var. Yolcular inerken otobüs aşev almıştı. Direk patlamalar felan başladı beş dakika sonra. Otobüs doluydu. Araç Çorum İstanbul arabası." dedi.

Ulaşımda aksama yaşanmazken, kara yolların ekipleri yaran otobüsün kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hindistan'da sel ve heyelan felaketi! Ölü sayısı 282'ye yükseldi
Hindistan'da sel ve heyelan felaketi! Ölü sayısı 282'ye yükseldi
Bursa'da bir kişi barışmak için buluştuğu arkadaşına kurşun yağdırdı
Bursa'da bir kişi barışmak için buluştuğu arkadaşına kurşun yağdırdı
İstanbul-İzmir Otoyolu bayram trafiğini rahatlattı
İstanbul-İzmir Otoyolu bayram trafiğini rahatlattı
Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber! Monaco bırakmıyor
Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber! Monaco bırakmıyor
Süper Kupa’da maçın adamı Sadio Mane oldu
Süper Kupa’da maçın adamı Sadio Mane oldu
Frank Lampard: Takımımın performansından gurur duydum
Frank Lampard: Takımımın performansından gurur duydum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Motosikletli trafik polisi şehit oldu
Motosikletli trafik polisi şehit oldu
Liverpool’lu taraftarların Taksim’de kupa coşkusu
Liverpool’lu taraftarların Taksim’de kupa coşkusu
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında
Şanlıurfa'da arazi kavgası! Ölü ve yaralılar var
Şanlıurfa'da arazi kavgası! Ölü ve yaralılar var
Rusya o görüntüleri yayınladı! NATO ile gerilim....
Rusya o görüntüleri yayınladı! NATO ile gerilim....
Tarihi minarenin yanında ortaya çıktı Antalya'daki 30 adet mezarın gizemi ne?
Tarihi minarenin yanında ortaya çıktı Antalya'daki 30 adet mezarın gizemi ne?
Süper Kupa’da sahaya taraftar girdi
Süper Kupa’da sahaya taraftar girdi
Nur Gümüşdoğrayan'ın şimdiki hayatı bambaşka 2004 yılında Türkiye güzeli seçilmişti
Nur Gümüşdoğrayan'ın şimdiki hayatı bambaşka 2004 yılında Türkiye güzeli seçilmişti