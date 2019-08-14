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Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'dan ayrılık iddialarına videolu yanıt

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında, 2. Sayfa adlı program tarafından ortaya atılan 'ilişkileri bitti' iddialarına ünlü komedyenden videolu yanıt geldi.

Bir buçuk yıldır devam eden aşklarında sorunlar yaşandığı ve evlilik yolunda ilerleyen ilişkilerini bitirdikleri haberlerine sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile yanıt veren Cem Yılmaz, yanına sevgilisi Defne Samyeli’ni de alarak çektiği videosunda bol bol kahkaha attı ve ‘Delirmişler’ demekle yetindi. İkili hakkında ortaya atılan iddialarda çifte yakın kaynakların Ağustos ayı başında sorunlar yaşamaya başlayan Yılmaz ve Samyeli’nin ayrıldığı konuşuluyordu.

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