Serenay Sarıkaya da modaya uydu

Alice müzikali ile başarılı bir sezona imza atan ve yeni sezonda da bu projeye devam edecek olan Sarıkaya, çok iyi bir dizi projesi gelmediği sürece ekranda yer almaya pek niyetli olmadığını söylemişti. Bayram tatilini ailesinin yanında geçirmekte olan Sarıkaya, tatilden fotoğraflarını paylaştı. Güzel oyuncu, bottan denize atladığı görüntüleri geriye saran videosu ile sosyal medyanın yeni akımından bir örnek sergiledi.