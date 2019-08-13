Çin’de tayfun nedeniyle deniz kabukları karaya vurdu
Çin’de etkili olan Lekima tayfunu nedeniyle Şantung eyaletinde deniz kabukları karaya vurdu.
Çin’in doğusunda yer alan Cıciang, Şantung ve Anhui eyaletlerini etkisi altına almaya devam ediyor. Yaklaşık 7 milyon kişiyi etkileyen tayfun nedeniyle 3 eyalette toplam 48 kişi hayatını kaybederken 21 kişi kayboldu.
Şantung eyaletinin Weihai kentinde deniz kabukları şiddetli fırtınalar nedeniyle karaya vurdu. Çevrede yaşayanlar sahildeki deniz kabuklarını topladı.