Binali Yıldırım "Yaralar tamamen sarılacak"

AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, 18 Temmuz'da sel felaketinin yaşandığı Akçakoca'da, dün Esmahanım ve Uğurlu köylerini ziyaret ederek, bölge sakinleriyle görüştü.

Yıldırım, bugün ise partisinin ilçe başkanlığını ve Akçakoca Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Yıldırım, "Bayramın 2'nci günü daha önce söz verdiğimiz gibi Akçakoca'ya geldik. Akçakoca'da vatandaşlarımızla hem bayramlaştık hem de geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaşanan sel felaketinde ciddi anlamda hasar gören Uğurlu ve Esmahanım köyüne gittik. Akçakoca merkezde cami altındaki esnafla bir araya geldik. Caddelerde beraber vatandaşlarımızla sohbet ettik. Kaymakamımız, belediye başkanımız, milletvekillerimizden, teşkilatlarımızdan kapsamlı bir şekilde bilgiler aldık. Sel felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren yapılan bütün çalışmaları anlattılar. Bundan sonraki ihtiyaçlarını, beklentilerini ilettiler. Yaraların sarıldığını görüyoruz. İşlerin yapıldığını görüyoruz. Daha fazlasını vatandaşlarımız bekliyorlar. Esnafımız işleri bozulduğu için taahhütlerini yerine getiremiyorlar. Hayvanları telef olanların talepleri var. Bunları dinledik. Milletvekilleri gerekli dosyaları hazırladılar. Gerekli kurumlar üzerine düşeni yapacak. Bu yaralar tamamen sarılacak" diye konuştu.