GÜNCEL

Erzincan'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede dün de 1 terörist etkisiz hale getirilmişti.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında Erzincan Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylelikle iç güvenlik operasyonları kapsamında, Erzincan Kemah kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kırgızistan eski Devlet Başkanı Atambayev darbe planlamak ve cinayetten yargılanacak
Kırgızistan eski Devlet Başkanı Atambayev darbe planlamak ve cinayetten yargılanacak
Beşiktaş'ın Konoplyanka'da Lens korkusu
Beşiktaş'ın Konoplyanka'da Lens korkusu
Medipol Başakşehir Yunanistan'da tur arıyor
Medipol Başakşehir Yunanistan'da tur arıyor
AK Parti 18 yaşında sonbahardaki büyük kongrenin teması belli oldu
AK Parti 18 yaşında sonbahardaki büyük kongrenin teması belli oldu
UEFA Süper Kupa İstanbul'da sahibini buluyor
UEFA Süper Kupa İstanbul'da sahibini buluyor
Norveç'teki cami saldırısı İsveç ile Norveç'i birbirine düşürdü
Norveç'teki cami saldırısı İsveç ile Norveç'i birbirine düşürdü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Londra'da dehşete düşüren anlar! Kadın, iki aracın arasına sıkıştı
Londra'da dehşete düşüren anlar! Kadın, iki aracın arasına sıkıştı
Polis memuru, 1 yıl sonra şehit sayıldı
Polis memuru, 1 yıl sonra şehit sayıldı
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 'Şekerci abi' yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 'Şekerci abi' yakalandı
E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu
E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu
Tarihi minarenin yanında ortaya çıktı Antalya'daki 30 adet mezarın gizemi ne?
Tarihi minarenin yanında ortaya çıktı Antalya'daki 30 adet mezarın gizemi ne?
Mevlüt Çavuşoğlu hasat için bahçeye girdi
Mevlüt Çavuşoğlu hasat için bahçeye girdi
Nur Gümüşdoğrayan'ın şimdiki hayatı bambaşka 2004 yılında Türkiye güzeli seçilmişti
Nur Gümüşdoğrayan'ın şimdiki hayatı bambaşka 2004 yılında Türkiye güzeli seçilmişti