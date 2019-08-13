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Trafik kazaları MOBESE kameralarında 4 ilden görüntü paylaşıldı

Konya, Siirt, Uşak ve Adana'da meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde MOBESE kameralarının kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaşmaya devam ediyor.

MOBESE kameralarına yansıyan görüntülere göre, Konya'da kırmızı ışık ihlali yapan kamyonet sürücüsü, kavşaktan karşısına çıkan motosiklete yandan çarpıyor. Motosiklet sürücüsü, çarpmanın şiddetiyle havada takla attıktan sonra yere düşerek metrelerce sürükleniyor.

Siirt'te bir kamyonet sürücüsü, önünde ilerleyen ve durma noktasında yavaşladığını fark edemediği otomobile arkadan çarpıyor.

Uşak'ta yolun karşısına geçmek isterken trafik ışıklarına uymayan bir yayaya tır çarpıyor.

Adana'da sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, orta refüjde bulunan yaya geçidindeki iki yayaya çarpıyor. Yayaların çimenlik alana düştüğü, otomobilin ise karşı şeride geçtikten sonra durabildiği görülüyor.

Görüntülerin sonunda kazalara neden olan kural ihlallerine işaret edilerek, "Trafik kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi", "Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi" ve "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi" şeklinde uyarılarda bulunuldu.

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