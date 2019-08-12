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Kütahya Tavşanlı'da orman yangını

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan müdahale ediliyor.

KÜTAHYA Tavşanlı ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Eğriöz köyü mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yoğun dumanın gökyüzünü kaplamasının ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz gönderildi.

3 yangın söndürme helikopteri de havadan müdahaleye başladı.

Kurban Bayramı nedeniyle izinde olan Orman İşletme Müdürlüğü personeli ise 'acil' koduyla göreve çağrıldı.

Eğriöz ve çevre köylerden gelenler ise yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler yangını kontrol almakta güçlük çekiyor.

Eğriöz köyü sakinlerinden Süleyman Kaynar, yangının çok geniş bir alana yayıldığını ifade ederek, "Yangını haber aldığınızda kendi aracımla gitmeye çalıştık. Ancak araçla gidilebilecek bir yerde değil. Birçok yerde alevler var" dedi.

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