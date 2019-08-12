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Balıkesir Marmara Adası'nda orman yangını

BALIKESİR'in Marmara ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın Marmara Adası Mestanağa mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler yayılarak ormanlık alana sıçradı.

BALIKESİR'in Marmara ilçesi Çınarlı kırsal mahallesi Mestanağa mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

2 evin alevlerin arasında kalarak yandığı belirtilirken, vatandaşlar evlerini tahliye etti.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Alevler yerleşim yerlerine ulaştı. İki ev yandı. Helikopter müdahalesine ihtiyaç var" açıklamalarında bulundu.

Aksoy, yaklaşık 1 saat sonra yaptığı açıklamada "Çok şükür yangının yüzde 90'ı kontrol altına alındı" dedi.

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