DÜNYA

Balıkçı teknesi yandı denize atlayan mürettebat böyle kurtarıldı

Hindistan'da bir balıkçı teknesinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Teknedeki 29 mürettebat denize atladı. Mürettebatın imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti.

Yerel medya olayın Hindistan'ın güneydoğu kesiminde Andhra Pradeş eyaleti açıklarında meydana geldiğini duyurdu. Büyük balıkçı teknesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını kontrol altına alamayan mürettebat ise canlarını kurtarmak için denize atladı. Durumun haber verildiği, Hindistan Sahil Güvenlik ekipleri ise kısa süre sonra olay yerine intikal etti. Ekipler önce can simidi attıkları mürettebatı teker teker denizden kurtardı. Yetkililer 28 mürettebatın sağ salim kurtarıldığını; 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

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