Hulusi Akar "B ve c planlarımız hazır"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de güvenlik koridoruna ilişkin "b ve c planlarımız hazır. Kendi faaliyetlerimiz olacak" açıklaması yaptı.
TRT Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Güvenli Bölge'ye ilişkin yaptığı açıklamada "Koridorun derinliği 30-40 kilometre olmalı, bu konuda adım atılacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Akar, "ABD ile müşterek harekat merkezi önümüzdeki günlerde kurulacak" dedi.
Suriye'de barış koridoru mutabakatı hakkında konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, Washington'a "Aksilik çıkarsa kendi planımızı uygularız" mesajını verdi. Esed rejiminin İdlib'de Türk güçlerine saldırması durumunda, Türkiye'nin misliyle karşılık vereceğini Rusya nezdinde Suriye yönetimine aktardıklarını vurguladı.