POLİTİKA

Soylu: "Trafikteki ölümlerde yüzde 32 azalma söz konusu"

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Eyüp ilçe Başkanlığı'ndaki bayramlaşma töreninde, "Biz hükümet olarak da yerel yönetimler olarak da çok güçlüyüz. Yıl başından itibaren trafik ile ilgili aldığımız tedbirlerle birlikte, trafikteki ölümlerde yüzde 32'lik bir azalma söz konusu" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Eyüp ilçe Başkanlığı'ndaki bayramlaşma töreninde, "Biz hükümet olarak da yerel yönetimler olarak da çok güçlüyüz. Yıl başından itibaren trafik ile ilgili aldığımız tedbirlerle birlikte, trafikteki ölümlerde yüzde 32'lik bir azalma söz konusu" dedi.

"İZMİR-İSTANBUL OTOYOLU 2019 YILINA VURULAN EN ÖNEMLİ MÜHÜRLERDEN BİRİSİ"

Bakan Soylu, "Dün Hakkari'de Şehit Bedirhan Karakaya üst bölgesinde bulunurken, Sayın Cumhurbaşkanımız ile orada görev yapan polis özel harekatımız, jandarmamız, askerlerimiz. Onlarla birlikte Sayın Cumhurbaşkanı bayramlaştılar. Kendisine bugün buraya geleceğimizi söyleyince, hem selamlarını hem bayram dileklerini ilettiler. Bir bayram daha birlikteyiz. Bayramı huzur içerişinde bir arada geçiriyoruz. Duamız hep bu olmuştur. Allah bu memlekete birlikte huzur içinde bayramlar geçirmeyi nasip etsin. Hem coğrafyamızın, hem insanlığımızın buna ihtiyacı var. Etrafımızdaki coğrafyada yaşananlara şahidiz ve kalbimizle, vicdanımızla, bu acıların her birini hissediyoruz. Geçen günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız iki önemli açılış yaptı. Bunlardan birisi Şehir Hastanesi ki gezip gördüğümüzde insanımızın nasıl bir hizmetle karşılayabileceğimizi hissettiğimizde göğsümüz kabardı. Hani derler ya; '5 yıldızlı otel gibi onun fersah fersah üstünde.' Ondan önce İzmir-İstanbul Otoyolu ile yaptığı açılış 2019 yılına vurulan en önemli mühürlerden birisi" ifadelerini kullandı.

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