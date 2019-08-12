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Gaziantep'te bir çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk elini et kıyma makinesine kaptırdı. Talihsiz çocuk itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından et kıyma makinesinden kurtarılarak ameliyata alındı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesi Devrişpaşa Mahallesi'nde yaşanan korkunç olayda; iddiaya göre, babasının kasap dükkanında işlere yardım eden Suriye uyruklu 14 yaşındaki Halil Zavak, etlerle uğraşırken elini kıyma makinesine elini kaptırdı.

Olayın fark edilmesinin hemen ardından sağlık ekiplerine haber verilirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz çocuğu et kıyma makinesi ile hastaneye kaldırmak zorunda kaldı.

Talihsiz çocuk, İslahiye'de yapılan müdahaleler yetersiz kalınca Gaziantep'e sevk edildi.

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Halil Zavak, burada itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından et kıyma makinesinden kurtarıldı.

Saatler sonra et kıyma makinesinden kurtarılan Zavak, ameliyata alındı.

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