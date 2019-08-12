Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin arkasında durduğumuzu ifade etmek isterim"

MHP lideri Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada gündeme dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Başkanlık Sistemi

-Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karşılıksız destekliyoruz, herhangi bir pazarlık yapmıyoruz, bildiğimiz tek pazar perşembe pazarıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamlı arkasında durduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Güvenli bölge

-Türkiye'yi tehlikelerden kurtaracak akılcılık öne çıkmalıdır.