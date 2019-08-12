POLİTİKA

Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin arkasında durduğumuzu ifade etmek isterim"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamlı arkasında durduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada gündeme dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Başkanlık Sistemi

-Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karşılıksız destekliyoruz, herhangi bir pazarlık yapmıyoruz, bildiğimiz tek pazar perşembe pazarıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamlı arkasında durduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Güvenli bölge 

-Türkiye'yi tehlikelerden kurtaracak akılcılık öne çıkmalıdır.

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