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Adıyaman'da eczacı adam yol kenarında ölü bulundu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde eczacılık yapan adam, yol kenarında ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Bağlar Mahallesi’nde yol kenarında yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz bir şekilde yatan ve Kahta ilçesinde eczacılık yapan 42 yaşındaki Mahmut Karabiber’in tabanca ile başından vurulduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından olay yeri ve çevresinde yapılan incelemelerin ardından Karabiber’in cenazesi Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kurban Bayramının ikinci gününde yol kenarında ölü bulunan eczacı Mahmut Karabiber’in ölümünün cinayet mi yoksa intihar mı olduğu polis ekiplerince araştırılıyor. 
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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