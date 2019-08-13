POLİTİKA

Mevlüt Çavuşoğlu hasat için bahçeye girdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kurban Bayramı'nda gittiği bahçesinde, yetiştirdiği sebzeleri toplarken çekilen videoyu sosyal medya platformu Instagram'dan yayımladı.

Çavuşoğlu, Gölbaşı'ndaki bahçesinden sebzeleri toplarken görüntülendiği paylaşımında, elde ettiği mahsulü "Satsak çok para kazanırız bundan. Gördüğünüz gibi her şey organik" sözleriyle anlattı.

Antalyalı olan Çavuşoğlu, ailesinden gelen tarıma ilgisi dolayısıyla Resmi Konut'un bahçesinde de kavun, karpuz ve sebze yetiştiriyor.

Daha önce bir basın toplantısının ardından gazetecilere yetiştirdiği kavunları ikram eden Çavuşoğlu, geçen ay da çocukluk ve gençlik yıllarında yaz aylarını geçirdiği Antalya'daki Söbüçimen Eğrigöl Yaylası'nı gezerek, memleketini anlattığı videoyu Instagram'dan yayımlamış, takipçileri bu paylaşıma büyük ilgi göstermişti.

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