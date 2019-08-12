DÜNYA

Londra'da dehşete düşüren anlar! Kadın, iki aracın arasına sıkıştı

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Buckingham Sarayı’nın yakınlarındaki kazada bir kadın iki otomobilin arasına sıkıştı.

Arkadaki aracın şoförüyle tartışmak için aracından çıkan kadın, diğer aracın üzerine doğru sürmesiyle iki aracın arasına sıkıştı.
Kaza sırasında çekilen görüntülerde kadının sıkıştığı yerden çevredekilerin yardımıyla kurtarıldığı görülüyor. Yerel medya olay yerine gelen polisin, taksi şoförünü elektrik şokuyla etkisiz hale getirerek gözaltına aldığını aktardı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
KKTC Enerji Bakanı: Dosta güven düşmana korku salındı
KKTC Enerji Bakanı: Dosta güven düşmana korku salındı
Müşterek Harekat Merkezi kapsamında ABD heyeti Şanlıurfa'da
Müşterek Harekat Merkezi kapsamında ABD heyeti Şanlıurfa'da
Selahattin Demirtaş'tan ezber bozan çıkış! HÜDAPAR'a taziye mesajı yolladı
Selahattin Demirtaş'tan ezber bozan çıkış! HÜDAPAR'a taziye mesajı yolladı
Bakan Kurum'dan 'Davutoğlu' göndermesi: Konya ile liderimiz arasına kimse giremeyecektir
Bakan Kurum'dan 'Davutoğlu' göndermesi: Konya ile liderimiz arasına kimse giremeyecektir
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem!
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem!
Türk-İş Başkanı Atalay ile Çalışma Bakanı Selçuk görüşmesi başladı
Türk-İş Başkanı Atalay ile Çalışma Bakanı Selçuk görüşmesi başladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin arkasında durduğumuzu ifade etmek isterim"
Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin arkasında durduğumuzu ifade etmek isterim"
Eskişehir'de Anadolu’nun 5 bin yıllık ilk şehir yapılanması ortaya çıkarıldı
Eskişehir'de Anadolu’nun 5 bin yıllık ilk şehir yapılanması ortaya çıkarıldı
Tarihi minarenin yanında ortaya çıktı Antalya'daki 30 adet mezarın gizemi ne?
Tarihi minarenin yanında ortaya çıktı Antalya'daki 30 adet mezarın gizemi ne?
Balıkçı teknesi yandı denize atlayan mürettebat böyle kurtarıldı
Balıkçı teknesi yandı denize atlayan mürettebat böyle kurtarıldı
Şile Plajı’ndaki bayram yoğunluğu havadan görüntülendi
Şile Plajı’ndaki bayram yoğunluğu havadan görüntülendi
Nur Gümüşdoğrayan'ın şimdiki hayatı bambaşka 2004 yılında Türkiye güzeli seçilmişti
Nur Gümüşdoğrayan'ın şimdiki hayatı bambaşka 2004 yılında Türkiye güzeli seçilmişti
Soylu: "Trafikteki ölümlerde yüzde 32 azalma söz konusu"
Soylu: "Trafikteki ölümlerde yüzde 32 azalma söz konusu"
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak nereden bakılır?
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak nereden bakılır?