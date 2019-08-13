GÜNCEL

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da jandarmanın düzenlediği operasyonda yurt dışından uyuşturucu getirip İstanbul'da satmaya hazırlanan 'Şekerci Abi' lakaplı H.B. yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Şekerci Abi" olarak bilinen H.B. isimli bir şüphelinin yurt dışından temin ettiği uyuşturucu hapları İstanbul'da piyasaya süreceği bilgisini aldı.

Ekipler, yapılan fiziki takip neticesinde şekerci abi olarak bilinen şüphelinin uyuşturucu maddeleri Bahçelievler'de tespit edilen bir adreste sakladığını belirledi.

YATAK ODASINDA BULUNDU

Jandarma ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, evin yatak odasında bulunan elbise dolabının arkasına ve altına zulalanmış poşetler içesinde çeşitli renklerde hazırlanmış binlerce uyuşturucu hap ve yüklü miktarda kokain ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeleri temin ve piyasaya sürmek üzereyken yakalanan "Şekerci Abi" lakaplı H.B. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken bağlantılı olduğu tespit edilen M.K. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kırgızistan eski Devlet Başkanı Atambayev darbe planlamak ve cinayetten yargılanacak
Kırgızistan eski Devlet Başkanı Atambayev darbe planlamak ve cinayetten yargılanacak
Beşiktaş'ın Konoplyanka'da Lens korkusu
Beşiktaş'ın Konoplyanka'da Lens korkusu
Medipol Başakşehir Yunanistan'da tur arıyor
Medipol Başakşehir Yunanistan'da tur arıyor
AK Parti 18 yaşında sonbahardaki büyük kongrenin teması belli oldu
AK Parti 18 yaşında sonbahardaki büyük kongrenin teması belli oldu
UEFA Süper Kupa İstanbul'da sahibini buluyor
UEFA Süper Kupa İstanbul'da sahibini buluyor
Norveç'teki cami saldırısı İsveç ile Norveç'i birbirine düşürdü
Norveç'teki cami saldırısı İsveç ile Norveç'i birbirine düşürdü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu
E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu
Mevlüt Çavuşoğlu hasat için bahçeye girdi
Mevlüt Çavuşoğlu hasat için bahçeye girdi
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında
Trafik kazaları MOBESE kameralarında 4 ilden görüntü paylaşıldı
Trafik kazaları MOBESE kameralarında 4 ilden görüntü paylaşıldı
Chelsea İstanbul'a geldi
Chelsea İstanbul'a geldi
Tarihi minarenin yanında ortaya çıktı Antalya'daki 30 adet mezarın gizemi ne?
Tarihi minarenin yanında ortaya çıktı Antalya'daki 30 adet mezarın gizemi ne?
Adıyaman'da kaçan kurbanlık dana markete girdi
Adıyaman'da kaçan kurbanlık dana markete girdi
Nur Gümüşdoğrayan'ın şimdiki hayatı bambaşka 2004 yılında Türkiye güzeli seçilmişti
Nur Gümüşdoğrayan'ın şimdiki hayatı bambaşka 2004 yılında Türkiye güzeli seçilmişti