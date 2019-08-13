GÜNCEL

Çankırı'da 8,5 milyon yıllık deve kuşu yumurtası bulundu

Çankırı'daki "Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde bu yıl yürütülen kazı çalışmalarında, 8,5 milyon yıllık deve kuşu yumurtası bulundu.

Çankırı-Yapraklı kara yolundaki "Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde kazı çalışmaları 1997'den bu yana sürüyor.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında yapılan kazıların bu yılki bölümü, 10 kişilik ekiple yürütülüyor.

Bugüne kadar 8,5 milyon senelik pek çok kalıntıya ulaşılan kazılarda, bu yıl deve kuşu yumurtası bulundu.

Prof. Dr. Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazılarda fil, gergedan, at, domuz, zürafa, keçi, geyik, koyun, su samuru ve kılıç dişli kaplan başta olmak üzere 30'un üzerinde türün kalıntılarına ulaştıklarını söyledi.

Bölgenin çok sayıda türe ev sahipliği yaptığını anlatan Erol, "Çorak yerlerde pek çok türe ait fosil buluntusu elde etik. Bunlar, boynuzlulara ait 13 tür, filgillere ait türlerin fosilleri, atlar ve zürafaların atalarına ait fosiller. Bu açıdan burası çok önemli bir yer." dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Mehmet Ali Şahin'den yeni parti kuracak isimler hakkında farklı yorum! Çarpıcı İmamoğlu detayı!
Mehmet Ali Şahin'den yeni parti kuracak isimler hakkında farklı yorum! Çarpıcı İmamoğlu detayı!
Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu
Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu
Fenerbahçe'de Marcos Rojo harekatı
Fenerbahçe'de Marcos Rojo harekatı
Galatasaray Inter'in yıldızı Joa Mario'nun peşinde
Galatasaray Inter'in yıldızı Joa Mario'nun peşinde
Liverpool ve Chealsea taraftarları Taksim’de gezip döner yedi
Liverpool ve Chealsea taraftarları Taksim’de gezip döner yedi
Galatasaray'dan Mehmet Özcan açıklaması
Galatasaray'dan Mehmet Özcan açıklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Evlatlık olduğunu öğrenince dehşet saçtı
Evlatlık olduğunu öğrenince dehşet saçtı
Marmara Adası'ndaki yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Marmara Adası'ndaki yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında
Sakarya'da denize giriş yasaklandı
Sakarya'da denize giriş yasaklandı
Doğu Perinçek'in 'ajan mısınız?' sorusuna verdiği cevap
Doğu Perinçek'in 'ajan mısınız?' sorusuna verdiği cevap
Tarihi minarenin yanında ortaya çıktı Antalya'daki 30 adet mezarın gizemi ne?
Tarihi minarenin yanında ortaya çıktı Antalya'daki 30 adet mezarın gizemi ne?
ABD'de kazayla savrulan cip bisikletliyi biçti
ABD'de kazayla savrulan cip bisikletliyi biçti
Nur Gümüşdoğrayan'ın şimdiki hayatı bambaşka 2004 yılında Türkiye güzeli seçilmişti
Nur Gümüşdoğrayan'ın şimdiki hayatı bambaşka 2004 yılında Türkiye güzeli seçilmişti