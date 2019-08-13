GÜNCEL

Marmara Adası'ndaki yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir’e bağlı Marmara Adası’nda dün saat 13.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 11 saat sonra kontrol altına alınabilen yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Ormanlık alanda telef olan hayvanlar kameralara yansırken, vatandaş gün doğar doğmaz arazilerine akın etti. Yangın mahalli drone ile havadan görüntülendi.

Balıkesir'in Marmara Adası ilçesi Mestanağa bölgesinde, dün saat 13.30 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin, yerleşim alanlarına ulaşmasıyla yüzlerce vatandaşlar evlerinden tahliye edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterlerin de desteği ile müdahale edilen yangın, saat 19.00 sıralarında kısmen kontrol altına alındı. Akşam saatlerinde rüzgarın şiddetini daha da arttırmasıyla alevler Çınarlı bölgesinde yeniden yükselmeye başladı. 4 helikopter, 55 arazöz ve itfaiye aracı ile 110 personel ile alevlere müdahale edildi. İlçenin her yerinden görülen alevler çevrede bulunan hayvan çiftliğine de sıçradı. Yangın, saat 23.00 sıralarında, tamamen kontrol altına alındı. 

80 hektarlık alan yandı 

Yangına ilişkin açıklama yapan Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, 11 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınabilen yangının ardından ilk bilançoyu açıkladı. Yaklaşık 80 hektarlık alanın yandığını ifade eden Aksoy, yangına 50 itfaiye ve arazöz ile 100 personelin müdahale ettiğini, 7 kişinin dumandan etkilendiğini ve yüzlerce hayvanın telef olduğunu belirtti. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Mehmet Ali Şahin'den yeni parti kuracak isimler hakkında farklı yorum! Çarpıcı İmamoğlu detayı!
Mehmet Ali Şahin'den yeni parti kuracak isimler hakkında farklı yorum! Çarpıcı İmamoğlu detayı!
Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu
Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu
Fenerbahçe'de Marcos Rojo harekatı
Fenerbahçe'de Marcos Rojo harekatı
Galatasaray Inter'in yıldızı Joa Mario'nun peşinde
Galatasaray Inter'in yıldızı Joa Mario'nun peşinde
Liverpool ve Chealsea taraftarları Taksim’de gezip döner yedi
Liverpool ve Chealsea taraftarları Taksim’de gezip döner yedi
Galatasaray'dan Mehmet Özcan açıklaması
Galatasaray'dan Mehmet Özcan açıklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sakarya'da denize giriş yasaklandı
Sakarya'da denize giriş yasaklandı
Doğu Perinçek'in 'ajan mısınız?' sorusuna verdiği cevap
Doğu Perinçek'in 'ajan mısınız?' sorusuna verdiği cevap
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında
ABD'de kazayla savrulan cip bisikletliyi biçti
ABD'de kazayla savrulan cip bisikletliyi biçti
Erzincan'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Erzincan'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Tarihi minarenin yanında ortaya çıktı Antalya'daki 30 adet mezarın gizemi ne?
Tarihi minarenin yanında ortaya çıktı Antalya'daki 30 adet mezarın gizemi ne?
Londra'da dehşete düşüren anlar! Kadın, iki aracın arasına sıkıştı
Londra'da dehşete düşüren anlar! Kadın, iki aracın arasına sıkıştı
Nur Gümüşdoğrayan'ın şimdiki hayatı bambaşka 2004 yılında Türkiye güzeli seçilmişti
Nur Gümüşdoğrayan'ın şimdiki hayatı bambaşka 2004 yılında Türkiye güzeli seçilmişti