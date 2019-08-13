Marmara Adası'ndaki yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir'in Marmara Adası ilçesi Mestanağa bölgesinde, dün saat 13.30 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin, yerleşim alanlarına ulaşmasıyla yüzlerce vatandaşlar evlerinden tahliye edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterlerin de desteği ile müdahale edilen yangın, saat 19.00 sıralarında kısmen kontrol altına alındı. Akşam saatlerinde rüzgarın şiddetini daha da arttırmasıyla alevler Çınarlı bölgesinde yeniden yükselmeye başladı. 4 helikopter, 55 arazöz ve itfaiye aracı ile 110 personel ile alevlere müdahale edildi. İlçenin her yerinden görülen alevler çevrede bulunan hayvan çiftliğine de sıçradı. Yangın, saat 23.00 sıralarında, tamamen kontrol altına alındı.

80 hektarlık alan yandı

Yangına ilişkin açıklama yapan Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, 11 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınabilen yangının ardından ilk bilançoyu açıkladı. Yaklaşık 80 hektarlık alanın yandığını ifade eden Aksoy, yangına 50 itfaiye ve arazöz ile 100 personelin müdahale ettiğini, 7 kişinin dumandan etkilendiğini ve yüzlerce hayvanın telef olduğunu belirtti.