POLİTİKA

Doğu Perinçek'in 'ajan mısınız?' sorusuna verdiği cevap

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bir röportajda kendisine yöneltilen, "Ajan mısınız?" sorusuna, "CIA işkencehanelerinde 16 yılını geçirmiş, ABD'nin bir numaralı düşmanıyım." şeklinde yanıt verdi.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, katıldığı bir programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Perinçek, kendisine yöneltilen, "Ajan mısınız?" sorusuna yanıt verdi. 

"CIA işkencehanelerinde 16 yılını geçirmiş, ABD bir numaralı düşmanıyım'' 

Euronews'in Röp programında kendisine yöneltilen, "Hakkınızda kafa karışıklığı var. İnsanlar sizi anlamlandıramıyor. Ajan mısınız?" sorusuna yanıt veren Perinçek, "CIA de aynı soruyu soruyor. Beş kuşakla hapis yatmış, CIA işkencehanelerinde 16 yılını geçirmiş, ABD'nin bir numaralı düşmanıyım" ifadelerini kullandı.

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