Adana'da kuzenini kurtarmak isteyen çocuk akıntıya kapıldı

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Atakan Ünüvar (14) kuzeni Turan Yar (16) ile birlikte 45 dereceye ulaşan sıcak havadan bunalınca serinlemek için sulama kanalına gitti. Ancak yüzme bilmeyen iki kuzen kanal kenarına araç girişi için yapılan bölümde suya girdi. Burada sığ bölümde serinlemeye çalışan Atakan Ünüvar akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Turan Yar da kuzenini kurtarmak istedi. Ünüvar'ı yakalayıp onu kıyıya doğru itekledi. Bu sayede Ünüvar, kanal kenarındaki çimlerden tutunarak su yüzünde kalmayı başardı. Ancak Turan Yar akıntıya kapılıp kısa sürede gözden kayboldu.

Olayı gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis otlardan tutunan Ünüvar'a can simidi atarak onu kanaldan çıkartıp kurtardı. Olay yerine sualtı polisi de çağrılarak kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.