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Ampute çocuklar, Liverpool antrenmanına katıldı

Liverpool-Chelsea karşılaşması öncesi futbolcular İstanbul'da antrenmanlarının bir bölümünde ampute genç sporcularla çalışma yaptı. Çalışmalara son yılların gözde futbolcusu Mohammed Salah da katıldı.

Liverpool-Chelsea karşılaşması öncesi futbolcular İstanbul'da antrenmanlarının bir bölümünde ampute genç sporcularla çalışma yaptı. Çalışmalara son yılların gözde futbolcusu Mohammed Salah da katıldı.

Ampute Genç Milli Futbol Takımı oyuncuları, Liverpool ve Chelsea antrenmanlarını takip etti. Milli oyuncular, özellikle Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah'a büyük ilgi gösterdi ve kendisiyle bol bol fotoğraf çektirdi.

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