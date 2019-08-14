İrfan Değirmenci kendi kendini yalanladı

Balıkesir'in Marmara ilçesinde çıkan orman yangını 10 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınmış ancak büyük bir alanın yangında küle dönmesi herkesi üzmüştü. Bu yangına yapılan büyük müdahale ve çaba Halk TV'nin gözünden yine provokatif şekilde görüldü.

İrfan Değirmenci'nin sunduğu Halk TV haberinin anonsunda yangına müdahale eden ekiplerin sayıca ne kadar az olduğuna vurgu yapılması dikkatlerden kaçmadı. Ancak hemen sonrasında yayına giren haber içeriğinde adeta Değirmenci'nin verdiği bilgileri yalanlayan detayların yer alması dikkatli izleyicilerin radarına takıldı

Halk TV Ana Haber Bülteni'nde İrfan Değirmenci, Marmara Adası yangınına 2 itfaiye aracı ve 1 arazözün müdahale ettiğini söyledi. Değirmenci'nin bu sözlerinin ardından yayınlanan haberde yangına 4 helikopter, 55 arazöz ve itfaiye aracının müdahale ettiği bilgisi verildi.

Sosyal medyada ve birçok platformda paylaşılan haberde haber öncesi anons ile haber içeriğindeki bilgilerin farklı oluşu Halk Tv kendi haberinde kendini yalanladı şeklinde yorumlandı.