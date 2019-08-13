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Eskişehir'de orman yangını çıktı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı

İlçeye bağlı kırsal Yapıldak Mahallesi civarındaki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri, karaçam ormanında etkili olan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Bölgede yangın söndürme çalışmalarının havadan da yürütülebilmesi için helikopter takviyesi istendiği öğrenildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

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