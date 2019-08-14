GÜNCEL

Zeytinburnu'nda kazaya karışan kuru yük gemisi havadan görüntülendi

Zeytinburnu açıklarında çarpışan gemilerden kuru yük tankeri gün ağarınca olay yerinden çekilirken, kuru yük gemisi ise sahil güvenlik ekiplerinin kontrolünde sahilde bekletiliyor.

Ahırkapı açıklarında dün akşam saatlerinde Liberya bandıralı ‘Doric Warrior’ adlı kuru yük gemisi ile Mamma Adam İnresulzadeh isimli tanker bilinmeyen çarpışmıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekipler çalışmalarını sürdürürken, kuru yük tankerinin olay yerinden kaldırıldığı görüldü. Kuru yük gemisi ‘Doric Warrior’ ise, Kıyı Emniyeti ekiplerinin gözetiminde kazanın olduğu yerde bekletiliyor. Bekletilen kuru yük gemisi havadan görüntülendi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih’te otelde yangın paniği müşteriler apar topar çıkarıldı
Fatih’te otelde yangın paniği müşteriler apar topar çıkarıldı
Monaco Ben Yedder'i transfer etti Falcao Galatasaray'a geliyor
Monaco Ben Yedder'i transfer etti Falcao Galatasaray'a geliyor
Bakan Pakdemirli önemli gelişmeyi duyurdu! Yeni Hasankeyf'in inşasında sona gelindi
Bakan Pakdemirli önemli gelişmeyi duyurdu! Yeni Hasankeyf'in inşasında sona gelindi
Türkiye'nin şifalı suları bir "tık" uzaklıkta tüm bilgiler internet sitesinde
Türkiye'nin şifalı suları bir "tık" uzaklıkta tüm bilgiler internet sitesinde
Liverpool Chelsea UEFA Süper Kupa maçı hangi kanalda saat kaçta
Liverpool Chelsea UEFA Süper Kupa maçı hangi kanalda saat kaçta
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 81 il örgütüne uyarı! Dini konulara girmeyin orduyu eleştirmeyin
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 81 il örgütüne uyarı! Dini konulara girmeyin orduyu eleştirmeyin
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Serenay Sarıkaya da modaya uydu
Serenay Sarıkaya da modaya uydu
Ampute çocuklar, Liverpool antrenmanına katıldı
Ampute çocuklar, Liverpool antrenmanına katıldı
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında
Kardeşini pompalı tüfekle öldürdü
Kardeşini pompalı tüfekle öldürdü
Adana'da DEAŞ operasyonu
Adana'da DEAŞ operasyonu
Tarihi minarenin yanında ortaya çıktı Antalya'daki 30 adet mezarın gizemi ne?
Tarihi minarenin yanında ortaya çıktı Antalya'daki 30 adet mezarın gizemi ne?
İrfan Değirmenci kendi kendini yalanladı
İrfan Değirmenci kendi kendini yalanladı
Nur Gümüşdoğrayan'ın şimdiki hayatı bambaşka 2004 yılında Türkiye güzeli seçilmişti
Nur Gümüşdoğrayan'ın şimdiki hayatı bambaşka 2004 yılında Türkiye güzeli seçilmişti