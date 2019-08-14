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İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarpan ve ikiye bölünen otomobildeki 3 kişi kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Bir grup çocuğun kazadan hemen önce olay yerinden ayrılması olası faciayı önledi.

Kaza, dün Pehlivanköy ilçesine bağlı Akarca köyü yolunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kimliği belirlemeyen ve aşırı süratli olduğu iddia edilen 22 UA 607 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil motor kısmından ikiye ayrılırken, araçtaki 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar 112 ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar ambulansa bindirilirken vatandaşların araç sürücüsüne tepki gösterdiği görüldü. 

Faciadan dönüldü 

Öte yandan görgü tanıkları, otomobilin köy yolundan yaklaşık 150 kilometre hızla geçtiğini belirten, kazadan 5 dakika önce bir grup çocuğun oyun oynadıkları olay yerinden ayrılması ise olası faciayı engelledi. 
Ayrıca LPG'li olduğu öğrenilen aracın olası bir yangın sonucu patlamaması için vatandaşlar otomobile kendi imkanlarıyla su sıktı. Vatandaşlar aracı soğutma işlemini itfaiye ekipleri gelene kadar sürdürdü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. 

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